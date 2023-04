© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbe approdare oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri la dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione. La misura non è, al momento, all’ordine del giorno del Cdm ma, come ha spiegato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a “Radio anch'io”, su Rai Radio 1, si tratta di “un’ipotesi assai probabile”. (Rin)