- Mosca si aspetta contatti multipli tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in vista delle elezioni presidenziali di marzo 2024 in Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di una conferenza stampa. "Ci aspettiamo che ci saranno più contatti (con Erdogan) prima delle elezioni presidenziali in Russia", ha detto Peskov ai giornalisti. (Rum)