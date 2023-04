Israele-Italia: la salma di Alessandro Parini partita da aeroporto israeliano Ben Gurion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La salma di Alessandro Parini, l'italiano ucciso a Tel Aviv nel corso di un attentato nella sera del 7 aprile, ha lasciato Israele diretto a Ciampino. Secondo quanto riferito dall’emittente “I24news”, il feretro è partito dall’aeroporto Ben Gurion alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Israele, Sergio Barbanti, e di rappresentanti del ministero degli Affari esteri israeliano. Parini era arrivato la scorsa settimana a Tel Aviv per una vacanza con amici. Come ricostruito dai media israeliani, il 35enne romano è stato travolto in pieno dall’auto guidata da un uomo, che è stato poi neutralizzato da due agenti israeliani. Nell’attentato sono rimasti feriti altri due italiani, in modo non grave.(Res)