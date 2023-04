© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “’Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica’. Nel giorno della nascita di Adriano Olivetti, non vogliamo dimenticare un grande imprenditore e visionario italiano. Anche nel suo ricordo, costruiremo un’Italia che torni a pensare in grande”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)