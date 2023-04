Siria-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu, a maggio incontro con omologhi di Iran e Russia a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Turchia, Russia, Iran e Siria - rispettivamente Mevlut Cavusoglu, Sergej Lavrov, Hossein Amir-Abdollahian e Faisal Miqdad - si riuniranno in un incontro a Mosca, a maggio. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia turca Cavusoglu, secondo quanto riferisce oggi il quotidiano turco "Hurriyet". “Secondo le informazioni preliminari che abbiamo ricevuto dai funzionari russi, il periodo ipotizzato per lo svolgimento dell’incontro è inizio maggio a Mosca”, ha riferito Cavusoglu in un'intervista televisiva. Nell'ultimo incontro tenutosi tra i vice ministri degli Esteri dei Paesi interessati, “è stata sottolineata l’importanza del ‘dialogo’”, ha affermato Cavusoglu, che ha aggiunto: “Lo scopo di questo impegno è rilanciare il processo politico che finora non ha prodotto alcun risultato, come nel caso dei gruppi del formato Astana e le iniziative internazionali che, nonostante si siano uniti, non hanno ancora portato al raggiungimento di risultati concreti”. Il ministro turco ha spiegato che sussiste la possibilità che, nel corso della prossima riunione, i quattro ministri possano preparare un eventuale vertice dei leader. “Il governo turco – ha sottolineato Cavusoglu - non tiene conto del fatto che si terranno le elezioni in Turchia nello stesso periodo in cui potrebbe svolgersi il possibile incontro tra il presidente Recep Tayyip Erdogan e l’omologo siriano Bashar al Assad”. “Incontrare il regime, Assad o i loro ministri prima o dopo le elezioni non sarà un vantaggio per noi alle elezioni, forse sarà uno svantaggio, ma qui non facciamo calcoli elettorali”, ha precisato il ministro turco, che ha continuato: “Una crisi che va avanti da più di undici anni non è stata risolta in questo modo o con altri metodi”. (segue) (Res)