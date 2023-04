Siria-Turchia: ministro Esteri Cavusoglu, a maggio incontro con omologhi di Iran e Russia a Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco ha inoltre evidenziato che trovare una soluzione duratura e raggiungere la pace in Siria sono due fattori importanti sia per la Siria che per le altre parti. “Dopo le nostre operazioni non è stato possibile formare un ‘corridoio del terrore’, lo abbiamo impedito grazie alle nostre operazioni contro Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante), contro le Unità di protezione popolare (Ypg), milizie curde nel nord della Siria e contro il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk)”, ha precisato Cavusoglu. “Tuttavia – ha proseguito - l'organizzazione terroristica Ypg/Pkk, che rappresenta una minaccia per noi e cerca di dividere la Siria, è attiva soprattutto nel nord-est della Siria". “D'altra parte – ha concluso Cavusoglu – anche il Daesh, sebbene si sia disintegrato, vanta ancora alcune cellule attive. Abbiamo bisogno di una lotta comune contro il terrorismo. La Turchia e la Siria porteranno gli altri paesi all’adesione, mentre l'Iran è in una situazione di disagio”. (Res)