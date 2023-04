Nicaragua: Onu ribadisce preoccupazione per situazione diritti umani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto degli esperti indipendenti delle Nazioni Unite il governo del Nicaragua sta commettendo diffuse e sistematiche violazioni dei diritti umani che costituiscono crimini politicamente motivati ​ contro i civili. Nel rapporto si invita la comunità internazionale a imporre sanzioni alle istituzioni o alle persone coinvolte nelle violazioni. Per il gruppo di esperti, che ha riferito al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, i presunti abusi - che comprendono esecuzioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie, torture, privazioni arbitrarie della nazionalità e del diritto di rimanere nel proprio Paese - non sono un fenomeno isolato, ma il prodotto del deliberato smantellamento delle istituzioni democratiche e della distruzione dello spazio civico. e democratico. (segue) (Was)