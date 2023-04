Nicaragua: Onu ribadisce preoccupazione per situazione diritti umani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal dicembre 2018, si legge nel rapporto presentato al Consiglio, almeno 3.144 organizzazioni della società civile sono state chiuse e praticamente tutti i media indipendenti e le organizzazioni per i diritti umani operano dall’estero. E la stazione, avvertono gli esperti, sta peggiorando. Nel febbraio 2023, le autorità nicaraguensi hanno privato 222 persone della loro nazionalità e le ha espulse dal Paese, accusandole di essere "traditori della patria". Nello stesso mese, la Corte d'Appello di Managua ha dichiarato traditori altre 94 persone residenti in Nicaragua e all’estero, privandole della nazionalità e ordinando la confisca dei loro beni a favore dello Stato. Il gruppo ha quindi esortato la comunità internazionale ad avviare un'azione legale contro i responsabili delle violazioni documentate e ad estendere le sanzioni alle istituzioni e agli individui coinvolti nelle violazioni dei diritti fondamentali. (Was)