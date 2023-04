Francia: corpo mummificato trovato a Montbeliard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un appartamento nel centro di Montbeliard, nell'est della Francia, è stato ritrovato un cadavere mummificato. Lo riferisce il quotidiano locale "l'Est Republicain". Le forze dell'ordine hanno trovato il corpo seduto su un sedia. La persona dovrebbe essere un sessantenne residente nella casa. Dalle prime analisi il decesso potrebbe risalire al 2019. La Procura di Montbeliard ha aprto un'inchiesta per determinare le cause del decesso e confermare l'identità della persona. (Frp)