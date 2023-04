Roma: Marinone (Pd), su salute mentale aiutare i giovani facendo rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi l'incontro "Per il diritto alla salute mentale. Dialogo tra giovani e politica" organizzato da Visionary Roma con il sostegno della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il consigliere del Pd, delegato del sindaco di Roma alle Politiche giovanili, Lorenzo Marinone, in una nota spiega: "Sono felice di partecipare oggi al dibattito-incontro. Il tema della salute mentale, dopo anni di disattenzione, sta tornando al centro dell'agenda politica ed è questo una novità importante. Il periodo della pandemia ha purtroppo fatto emergere con prepotenza fenomeni preoccupanti che ci sollecitano tutti a cercare nuovi approcci e nuove politiche in grado di intercettare e offrire sostegno in particolare alle fasce più giovani della popolazione. Oggi fortunatamente molte associazioni giovanili si stanno dedicando attivamente al tema della salute mentale: offrono punti di vista innovativi e rappresentano un prezioso strumento di collegamento tra giovani, istituzioni, scuola, amministratori locali, centri di ascolto e di cura. Fare rete è la direzione giusta per affrontare le criticità legate alla salute mentale e per andare incontro a chi, soprattutto tra i giovani, si sente isolato e non ascoltato". (Com)