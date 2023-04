Difesa: Mueller (Hensoldt), Usa non manterranno più ombrello protettivo su Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “non manterranno più l'ombrello protettivo sull'Europa”, che dovrà occuparsi da sé della propria difesa. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo per l'elettronica per la difesa tedesco Hensoldt, Thomas Mueller, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, l'Ad ha affermato che, “se si ascolta attentamente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dice lo stesso dei suoi predecessori Donald Trump e Barack Obama”: gli Usa “non manterranno più l'ombrello protettivo sull'Europa, prendetevi cura di voi stessi ”. (Geb)