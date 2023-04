Nicaragua: arresti e chiese assediate durante la Settimana Santa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo il Nicaragua è arrivato a chiedere la sospensione delle relazioni diplomatiche con il Vaticano in risposta ad alcune recenti dichiarazioni rese da Papa Francesco sul governo sandinista. In un’intervista concessa alla testata argentina “Infobae”, il pontefice aveva equiparato la situazione dei diritti umani nel Paese centroamericano a quella delle dittature del XX secolo, ipotizzando per il presidente, Daniel Ortega, una situazione “di squilibrio”. In una nota del ministero degli Esteri, riassume la testata “Vatican News”, Managua ha chiesto alla Santa Sede la chiusura delle rispettive sedi diplomatiche. (segue) (Mec)