Nicaragua: arresti e chiese assediate durante la Settimana Santa (4)

- Nell’intervista concessa in occasione del decennale del pontificato, Francesco aveva detto che l’espulsione di centinaia di oppositori, faceva pensare a realtà passate come la “dittatura comunista del 1917 o quella hitleriana del 1935”. “Con molto rispetto, non mi resta che pensare a uno squilibrio della persona che guida il Paese”, ha detto il papa rimandando al presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, che ha definito “una mafia” il sistema della Chiesa. “Lì abbiamo un vescovo imprigionato. Una persona seria, molto capace, che ha voluto dare una testimonianza e non ha accettato l’esilio”, ha detto Bergoglio parlando di Rolando Alvarez, cui era stato offerto di abbandonare il Paese accettando, il giorno dopo, la condanna a 26 anni di carcere per “cospirazione” contro la patria. Quanto accade “è una cosa che è fuori da quanto stiamo vivendo”. È come se stessimo cercando di far rivivere “la dittatura comunista del 1917 o quella hitleriana del 1935”, ha detto. (segue) (Mec)