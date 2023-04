Bulgaria-Bosnia: ministro Esteri Konakovic a Sofia per una visita di due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Bosnia-Erzegovina, Elmedin Konakovic, arriva oggi in Bulgaria per una visita ufficiale di due giorni. Lo riporta una nota dello stesso dicastero bosniaco, secondo cui Konakovic ha in programma di incontrare il suo omologo bulgaro, Nikolaj Milkov, il presidente del Paese, Rumen Radev, e il premier ad interim, Galab Donev. Il ministro bosniaco incontrerà anche il Gran Muftì musulmano di Bulgaria, Mustafa Hadzhi. (Seb)