Cassino: operaio 43enne cade da impalcatura, è grave

- È caduto da una impalcatura facendo un volo di circa 8 metri. Così un operaio 43enne egiziano, questa mattina, è rimasto gravemente ferito in un cantiere edile in via Arigni a Cassino. Il lavoratore è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in elicottero in un ospedale di Roma. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono accorsi i carabinieri e gli ispettori della Asl per verificare eventuali responsabilità sull’incidente.(Rer)