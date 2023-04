India-Italia: ambasciatore De Luca, “viva aspettativa” per ripresa cooperazione difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia in Italia sia in India l’aspettativa per la ripresa della cooperazione nel settore della difesa è “viva” e l’Italia “è pronta a mostrare le sue soluzioni tecnologiche avanzate” attraverso le esercitazioni congiunte e da un punto di vista industriale. Lo ha dichiarato l’ambasciatore italiano a Nuova Delhi, Vincenzo de Luca, in un’intervista al quotidiano economico indiano “Mint”. Il diplomatico ha sottolineato, in particolare, l’interesse della nostra industria della difesa per il Paese asiatico: “Non solo sono coinvolte le principali compagnie italiane (come Lenardo, Fincantieri ed Elettronica) ma anche piccole e media imprese innovative”. Ad agosto, ha annunciato De Luca, il pattugliatore della Marina militare Francesco Morosini arriverà in India e per l’occasione sarà organizzato “un seminario di alto livello”. La visita è in preparazione nel contesto della partnership strategica recentemente stretta dai due Paesi. “È stata anche identificata una connessione tra l’Indo-Pacifico, in cui l’India gioca un ruolo di primo piano, e il Mediterraneo allargato, dove l’Italia è un attore in prima linea in termini di sicurezza energetica, investimenti e commercio”, ha spiegato l’ambasciatore. (segue) (Inn)