India-Italia: ambasciatore De Luca, “viva aspettativa” per ripresa cooperazione difesa (2)

- Il responsabile dell’ambasciata di Nuova Delhi si è soffermato anche sui rapporti commerciali, anche in considerazione del negoziato in corso per l’accordo di libero scambio tra l’India e l’Unione europea, i cui progressi sono della “massima importanza”. Per quanto riguarda il commercio Italia-India, comunque, il dato del 2022, di 14,9 miliardi di euro, con una crescita del 42 per cento su base annua, a suo parere è “più che incoraggiante”. I sistemi economici dei due Paesi “sono ben integrati e complementari”, come confermano i crescenti investimenti in entrambe le direzioni, nel quadro di una riconfigurazione delle catene del valore globali. De Luca ha evidenziato anche la rilevanza della partnership scientifica e tecnologia, con il lancio di 13 nuovi progetti congiunti, e ha annunciato che in autunno l’Italia ospiterà la riunione della Commissione economica congiunta, alla quale parteciperanno il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il ministro del Commercio e dell’industria indiano, Piyush Goyal. (Inn)