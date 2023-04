Russia: Fsb arresta residente di Khabarovsk per assistenza finanziaria a esercito ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha arrestato un residente di Khabarovsk, nella Russia orientale, accusato di aver trasferito soldi alle forze armate dell'Ucraina. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Tass" un rappresentante dell'ufficio stampa dell'Fsb. "Il servizio di sicurezza federale della Federazione Russa ha fermato le attività illegali di un residente di Khabarovsk coinvolto in alto tradimento sotto forma di assistenza finanziaria alle forze armate ucraine in attività dirette contro la sicurezza della Federazione Russa", ha riferito l'ufficio stampa. "A seguito delle indagini, è stato stabilito che il sospettato ha effettuato trasferimenti di fondi personali per l'acquisto di armi, munizioni e uniformi delle forze armate dell'Ucraina", si precisa. (Rum)