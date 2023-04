Finanza: Arca Fondi, nel 2022 di tasso di crescita rispetto al patrimonio del 5,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a una raccolta netta che ha superato gli 1,8 miliardi di Euro, Arca Fondi ha conseguito nel 2022 un di tasso di crescita rispetto al patrimonio del 5,6 per cento, nettamente superiore rispetto allo 0,7 per cento del mercato nel suo complesso. “Sono orgoglioso del lavoro di tutta la squadra - spiega l’amministratore delegato Ugo Loeser - I riconoscimenti ricevuti ci motivano a continuare nel nostro impegno per fornire sempre le migliori soluzioni di investimento e il più alto livello di servizio ai nostri clienti. Nel 2023 continueremo a focalizzarci sullo sviluppo di soluzioni di frontiera sia nel settore dei fondi ESG, lanciando prodotti come l’innovativo Arca Social Leaders 30, sia nel settore dei Private Markets con iniziative di Private Equity sulle PMI Italiane.” (Com)