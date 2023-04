Fvg: Ires, nel 2022 le assunzioni nel settore privato sono cresciute del 12,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono le assunzioni nel settore privato in Friuli Venezia Giulia. Il numero di nuovi assunti nel 2022 è aumentato del 12,4 per cento rispetto all’anno precedente, passando da 143 mila a 161 mila, quasi 18 mila unità in più. Un valore superiore (di circa 14.500 unità) anche a quello registrato nel 2019, prima della pandemia. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo, che ha rielaborato dati Inps. Nella seconda parte dello scorso anno, spiega Russo, si osserva comunque un rallentamento della domanda di lavoro: la crescita rilevata si è infatti concentrata nei primi cinque mesi, mentre da giugno in poi i dati sono allineati a quelli del 2021. Una dinamica evidenziata anche dall’Istat, che ha stimato un incremento dell’occupazione limitato al primo semestre del 2022. Sono cresciute in termini relativi soprattutto le assunzioni a tempo indeterminato (+25,8 per cento, pari a 4.800 in più), mentre in valori assoluti l’incremento più rilevante ha riguardato quelle a termine (+4.900 unità, pari all’8,3 per cento). Aumentano anche i contratti stagionali (+20,5 per cento), a testimonianza del buon andamento del comparto turistico. Nel complesso a livello territoriale, la provincia di Udine presenta la variazione positiva di maggiore entità (+16,5 per cento), seguita da quella di Trieste (+13,5 per cento) e e quella di Gorizia (+11,9 per cento) che evidenziano incrementi superiori al 10 per cento. Solo Pordenone mostra una crescita più contenuta, pari al 4,6 per cento. (Frt)