Fvg: Ires, nel 2022 le dimissioni nel settore privato sono aumentate del 19 per cento

- Nel 2022 sono aumentate anche le interruzioni dei rapporti di lavoro nel settore privato, passate da 131 mila a 156 mila, quasi il 19 per cento in più. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo, che ha rielaborato dati Inps. “Le dimissioni dei lavoratori sono sempre più diffuse e costituiscono la motivazione di gran lunga principale della conclusione dei rapporti a tempo indeterminato”, spiega Russo. In termini assoluti sono passate da 13 mila a oltre 28.500 in meno di un decennio. Nel 2014 le dimissioni rappresentavano poco meno della metà di tutte le cessazioni a tempo indeterminato, nel biennio 2021-2022 la loro incidenza ha superato il 75 per cento. In provincia di Pordenone ha superato l’80 per cento ed è una tra le più elevate d’Italia assieme a due province venete: Treviso (81 per cento) e Vicenza (80,5 per cento). “Questo risultato sembra confermare che il Nordest si conferma una delle aree del Paese più dinamiche dal punto di vista economico e dove sono maggiori le opportunità per chi vuole cambiare occupazione”, spiega il ricercatore. Le cessazioni di natura economica hanno invece un peso sempre minore, passando da quasi il 40 per cento nel 2014 a valori vicini al 10 per cento nell’ultimo triennio, anche per effetto del blocco dei licenziamenti deciso durante la pandemia. Solo nel 2022 c’è stata una lieve ripresa, con un’incidenza pari al 13,6 per cento. Nel tempo è invece sensibilmente aumentato il peso dei licenziamenti disciplinari a danno di lavoratori a tempo indeterminato: sono passati dal 2,5 per cento del 2014 all’attuale 5,8 per cento. (Frt)