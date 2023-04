Medio Oriente: fonti stampa, ebrei potranno visitare oggi la Spianata delle moschee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I visitatori ebrei potranno recarsi, scortati dagli agenti di polizia, presso il Monte del tempio/Spianata delle moschee a Gerusalemme questa mattina, ma probabilmente saranno esclusi dal sito per il resto del Ramadan, il mese sacro per i musulmani. Lo riferiscono i media ebraici, secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”. L’accesso alla Spianata delle moschee è vietato agli ebrei, eccetto che in specifiche circostanze e sotto scorta della polizia. La decisione è stata presa a seguito delle crescenti tensioni che circondano l'area del sito dopo una settimana di manifestazioni e violenze intermittenti tra le forze di sicurezza israeliane e i palestinesi, e un'ondata di attacchi terroristici che hanno causato la morte di quattro persone negli ultimi giorni. I visitatori ebrei potranno recarsi nel sito, luogo più sacro per gli ebrei e il terzo santuario più sacro dell'Islam, tra le 07:00 e le 11:30 di oggi, mentre molti ebrei si preparano a celebrare l’ultimo giorno festivo di Pasqua, riferisce il sito web in ebraico "Walla”. L'ingresso sarà probabilmente vietato ai visitatori ebrei fino a dopo il 20 aprile, quando finirà il Ramadan, ha invece riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”, citando fonti politiche. Il mese sacro islamico del Ramadan, che anche quest'anno coincide con la festa ebraica della Pasqua ebraica, è noto per essere un periodo di forti tensioni tra le forze israeliane e i palestinesi. (segue) (Res)