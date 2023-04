Medio Oriente: fonti stampa, ebrei potranno visitare oggi la Spianata delle moschee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di fedeli visitano la moschea di Al Aqsa durante tutto il mese, portando regolarmente a un picco di tensioni e violenze con Israele. Domenica mattina ai visitatori ebrei è stato permesso di visitare il Monte del Tempio o Spianata delle moschee (come lo chiamano i musulmani), mentre nel corso della notte precedente, un gruppo di palestinesi si era barricato all'interno della moschea di Al Aqsa, alimentando i timori iniziali di possibili scontri. La polizia israeliana ha deciso di non entrare nell'edificio nelle prime ore del mattino, per evitare violenze e scontri che avevano caratterizzato la scorsa settimana. Lo scorso 8 aprile, due sorelle sono state assassinate in un insediamento ebraico e la loro madre è rimasta gravemente ferita in una sparatoria in Cisgiordania, per poi morire lunedì mattina a causa delle ferite riportate. Sempre l’8 aprile, un turista italiano, Alessandro Parini, è stato ucciso e altri sono rimasti feriti in un attacco con un'auto sul lungomare di Tel Aviv. (Res)