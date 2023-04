Sardegna: assessore Sanità, trasferimento Diabetologia al Brotzu in linea con nuovo modello assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il trasferimento della diabetologia dall’Arnas Brotzu alla Asl8, dall’ospedale al territorio, è coerente con il nuovo modello d’assistenza a cui si sta puntando con forza a livello nazionale e che trova le sue basi nel nuovo assetto delineato dal DM77. Un modello moderno e sostenibile che assegna alla sanità territoriale l’importante compito di gestire le cronicità, indicando invece l’ospedale come luogo di cura delle fasi acute della malattia. Le tante persone affette dal diabete continueranno ad avere nell’ospedale un punto di riferimento per tutte le gravi complicanze che questa malattia può comportare, fasi acute la cui prevenzione deve però trovare risposta quotidiana nelle strutture sanitarie territoriali”. Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, in risposta ai dubbi sollevati negli ultimi giorni in merito al trasferimento della diabetologia dall’ospedale San Michele agli ambulatori di Quartu Sant’Elena, in applicazione di quanto previsto dai nuovi atti aziendali. (segue) (Rsc)