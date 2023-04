Sardegna: assessore Sanità, trasferimento Diabetologia al Brotzu in linea con nuovo modello assistenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nuovo assetto – precisa l’assessore – non comporterà la mera chiusura di un servizio ospedaliero, da una parte, a fronte della migrazione dei pazienti, dall’altra. Non si sta operando un taglio o una riduzione. Il trasferimento della diabetologia comporterà un potenziamento del servizio in una struttura con personale medico e infermieristico adeguati ai volumi richiesti in quello che diverrà un punto di riferimento per i pazienti in una logica di area metropolitana. Non lasceremo niente al caso. In quest’ottica la Consulta regionale della diabetologia è già al lavoro ed è in corso una ricognizione puntuale che prenda in esame tutte le possibili criticità, in modo da poter mettere in campo quanto necessario a dare garanzie ai cittadini e agli operatori sanitari. Il diabete rappresenta un’autentica piaga sul nostro territorio, che registra numeri importanti a livello mondiale. Le cure e l’assistenza alle persone diabetiche rappresentano per noi una priorità assoluta”. (Rsc)