Fvg: Ires, il 56,5 per cento delle imprese fatica a reperire nuovo personale

- In Friuli Venezia Giulia, in base alla rilevazione condotta dal sistema informativo Excelsior, le imprese dell’industria e dei servizi stimano 8.530 entrate di lavoratori a marzo 2023. Nel 56,5 per cento dei casi prevedono di avere difficoltà a trovare i profili professionali ricercati, soprattutto per la mancanza dei candidati (34,1 per cento) più che per la scarsa preparazione degli stessi (16 per cento). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo. La percentuale di assunzioni difficili in provincia di Pordenone supera il 60 per cento ed è il valore più alto a livello nazionale. Tra le figure più richieste in regione, gli esercenti e addetti alla ristorazione (1.150 entrate previste), il personale non qualificato nei servizi di pulizia (620) e gli addetti alle vendite (610). Tra le dieci figure maggiormente richieste, invece, quelle più problematiche da reperire sono gli operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici (l’83,7 per cento delle assunzioni sono ritenute difficili), i fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (75,8 per cento) e i conduttori di veicoli a motore (75 per cento). (segue) (Frt)