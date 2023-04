FI: Gasparri, anche in questo momento Berlusconi dà lezioni di stile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seguiamo di giorno in giorno l'andamento dello stato di salute del presidente Berlusconi ma siamo tranquilli perché anche in un momento come questo lui ci ha saputo dare una lezione di stile". Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, di Forza Italia, ad "Agorà" su Rai3. "Dopodiché abbiamo dei dirigenti e dei riferimenti importanti all'interno del nostro partito e siamo in totale attività. Basti vedere - spiega - il ministro degli Esteri Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio, che in questi giorni tornerà ancora una volta in Tunisia. Andiamo avanti cercando di trovare soluzioni ad alcuni problemi che riteniamo urgenti. La Tunisia rappresenta uno di questi". Sull'immigrazione, secondo Gasparri, "serve una stretta immediata. È un Paese che sta vivendo grosse difficoltà e una forte instabilità economica e politica. Ha bisogno dell'aiuto di tutta la comunità internazionale anche attraverso il Fondo Monetario e l'Ue, prima che la situazione precipiti e vada in mano ai fondamentalisti. È un'emergenza che non riguarda soltanto l'Italia ma che interessa tutti i Paesi perché, se non venisse fermata, ricadrebbe su di noi con conseguenze drammatiche per tutti", conclude. (Rin)