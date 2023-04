Auto: Bmw, vendite diminuite dell'1,5 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha subito nel primo trimestre del 2023 un declino delle vendite dell'1,5 per cento su base annua, con circa 588 mila vetture consegnate su scala globale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, in Cina l'azienda ha venduto 195 mila auto (-6,6 per cento) in conseguenza delle restrizioni attuate nel Paese per il contenimento della pandemia di Covid-19. Im Europa, con 216 mila veicoli, la contrazione è stata dell'1,9 per cento. Negli Stati Uniti, Bmw ha invece registrato un incremento delle vendite dell'11,2 per cento a circa 90 mila vetture. Tuttavia, per il gruppo, “una chiara tendenza al rialzo è stata evidente in tutto il mondo a marzo” e, nell'anno in corso, è prevedibile una stabilizzazione delle attività in Cina. Secondo il direttore delle vendite di Bmw, Pieter Nota, la società è “sulla buona strada per una leggera crescita nel 2023 nel suo complesso”, trainata soprattutto dai veicoli completamente elettrici e dai modelli del segmento premium superiore. Intanto, tra gennaio e marzo scorso, Bmw ha aumentato le vendita di auto completamente elettriche dell'83 per cento a quasi 65 mila esemplari. (Geb)