Economia: Gasparri (FI), situazione difficile ma governo va nella giusta direzione

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Stiamo vivendo una situazione complessiva mondiale difficile e molti eventi non possiamo controllarti poiché non dipendono da noi. Lo sottolinea il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI) ad Agorà su Rai3. "Molti costi, penso alle bollette del gas e della luce, si stanno riducendo e mi auguro che continuino a calare. La priorità ovviamente in questo momento è il sistema fiscale. Ci sono centinaia di agevolazioni fiscali - prosegue - che vanno razionalizzate, dando priorità a chi ne ha davvero bisogno. Nonostante la situazione non facile da gestire, tra guerre, crisi internazionali, instabilità del Nordafrica, sono fiducioso, perché ritengo che la nostra situazione sia migliore anche rispetto ad altri Paesi europei. Si guardi per esempio alla Francia, che vive tra gli incendi al centro di Parigi per la riforma delle pensioni, tema che noi abbiamo affrontato anni fa e che ci pone in una fase migliore rispetto a loro. Per quanto riguarda le nomine, invece, sono certo che il governo farà delle scelte di competenza. Leggo che molti degli attuali dirigenti saranno confermati. Immagino già i titoli dei giornali che passeranno dall'accusa di tagli con il 'machete' al 'continuismo'. Su queste vicende bisogna avere prudenza, valutare bene i risultati delle grandi società, analizzare con attenzione e scegliere la serietà e la competenza. Questa è la strada che penso seguirà il governo". (Rin)