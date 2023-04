Germania: capo Stato maggiore esercito Mais, non possiamo adempiere a obblighi Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito della Germania non può adempiere agli obblighi di difesa della Nato. In particolare, la prontezza operativa della divisione che il governo federale si è impegnato a costituire entro il 2025, per schierarla sul fianco orientale dell'Alleanza atlantica, potrà essere raggiunta soltanto “in misura limitata”. Inoltre, a causa delle carenze nell'equipaggiamento, “l'esercito non potrà sostenere combattimenti ad alta intensità”. È quanto afferma il capo di Stato maggiore della forze di terra tedesche, il generale di corpo d'armata Alfons Mais, come riferisce il quotidiano “Bild”. In una lettera al capo di Stato maggiore della Difesa, il generale di corpo d'armata Carsten Breuer, Mais avverte poi che la nuova divisione non può essere pienamente equipaggiata neanche qualora l'esercito vi concentrasse la sua intera dotazione di armi e materiali. Per il generale, è “irrealistica” la prontezza operativa della seconda divisione che, entro il 2027, la Germania intende mettere a disposizione della Nato. A questa unità mancheranno, infatti, sufficienti sistemi di grandi dimensioni. Di conseguenza, secondo Mais, vi è persino il rischio che la prontezza operativa dell'intero esercito continui a diminuire. Senza contromisure, la forza armata “non potrà sostenere combattimenti ad alta intensità e sarà in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti della Nato soltanto in misura limitata”. (Geb)