Serbia: Standard and Poor's conferma rating BB+

- L'agenzia internazionale Standard and Poor's ha confermato il rating creditizio della Serbia al livello BB+ e allo stesso tempo ha confermato prospettive stabili. Lo ha annunciato la Banca nazionale del Paese balcanico (Nbs). Nell'ultimo rapporto l'agenzia prevede una diminuzione dell'inflazione in Serbia nella seconda metà dell'anno, sottolineando la comprovata credibilità della politica economica complessiva, le prospettive favorevoli per la crescita a lungo termine del Paese, la disciplina fiscale nonché la traiettoria discendente del debito pubblico. L'agenzia cita anche come dato significativo il mantenimento della stabilità del tasso di cambio e un elevato afflusso di investimenti diretti esteri, che hanno svolto un ruolo significativo nell'espansione delle capacità di esportazione e nel loro maggiore grado di diversificazione. (Seb)