Infrastrutture: Rixi a sindacati, dire "no" condanna Italia

- Tra il Ponte sullo Stretto, il codice degli appalti e più in generale un'accelerazione sulla riapertura dei cantieri, nel Paese sembra tornare di moda il 'partito dei No', "Purtroppo - osserva il viceministro dell'Infrastrutture Edoardo Rixi in un'intervista a "Libero" - siamo in Italia e abbiamo la vocazione a farci male da soli. Oggi come oggi dire 'no' a opere come il Ponte equivale a condannare l'Italia alla decrescita felice e al reddito di cittadinanza". I sindacati però vogliono scendere in piazza. I comitati contro le opere in cantiere affilano le unghie: "Innanzitutto io credo che ci si debba confrontare e non scontrare. I sindacati, per esempio, non possono essere contro il lavoro. Non tutti i sindacati la vedono nella stessa maniera. La posizione della Cgil mi sembra puramente ideologica, pur di andare contro il governo non esita a penalizzare l'Italia. Prendete le critiche al codice degli appalti: sono tutte relative a quella parte del documento scritta dal Consiglio di Stato e non da Salvini o da questa maggioranza". (segue) (Rin)