Infrastrutture: Rixi a sindacati, dire "no" condanna Italia (2)

23 luglio 2021

- Ma c'è il rischio che i 'signori del No' rallentino i lavori: "Mi auguro di no, - spera Rixi - anche perché poi sono i primi a gridare allo scandalo quando succedono le tragedie. L'Italia ha il 55 per cento delle gallerie e dei viadotti d'Europa. Bisogna trovare il modo di muoverci velocemente su manutenzioni e cantieri, non possiamo paralizzare il Paese". Quanto al Ponte sullo Stretto: "Dico la verità: all'inizio avevo molte perplessità. Poi la caparbietà di Matteo Salvini mi ha fatto cambiare idea. Grazie a quest'opera si otterranno due risultati grandiosi per il nostro Paese. Il primo: l'Italia tornerà protagonista assoluta nel Mediterraneo. Il secondo: con questo progetto il Paese tornerà protagonista nel mondo per la sua capacità di vincere sfide complesse. Nei secoli la capacità di essere sfidanti è stata la nostra forza. Deve tornare ad esserlo", conclude Rixi. (Rin)