Uganda-India: ministro Esteri Jaishankar in visita, colloquio con presidente Museveni (2)

- Jaishankar, inoltre, ha partecipato a un evento degli Amici del Partito del popolo indiano (Bjp) in Uganda, il suo partito. L’evento era dedicato al restauro del Tulsi Ghat, uno degli accessi al fiume Gange di Varanasi, nell’Uttar Pradesh. Dall’Uganda Jaishankar partirà per il Mozambico (13-15 aprile), Paese visitato l’ultima volta da un ministro degli Esteri indiano nel 2010. Jaishankar incontrerà la leadership locale e presiederà con l’omologa Veronica Macamo la quinta sessione della riunione della Commissione congiunta. Incontrerà anche esponenti dell’Assemblea della Repubblica, il parlamento unicamerale. Anche in Mozambico è in programma un’interazione con una rappresentanza della comunità indiana. (Inn)