Turismo: Santanché, "no" a numero chiuso città, fermare "far west" affitti brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo vola, ma manca il personale. Da Roma alla Romagna gli operatori denunciano l'importanza di questo freno. "Lavorare negli hotel e nei ristoranti deve diventare più appetibile, devono essere più alti i compensi per chi è impegnato di notte o nei festivi. Non possiamo però mettere in difficoltà le imprese, la strada è quella della detassazione", dice la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, al "Messaggero". All'orizzonte, con i numeri degli arrivi che stanno superando quelli del 2019 (epoca del pre Covid), però c'è anche un effetto collaterale: l'overtourism. Disagi e degrado causati dal numero eccessivo di presenze, soprattutto in alcune città d'arte. E spesso abbiamo interi quartieri presi in ostaggio dalla diffusione dei b&b, degli affitti brevi: "Io non credo nel numero chiuso per l'accesso ai centri storici - precisa la ministra - mentre sul tema degli affitti brevi servono nuove regole. Il far west deve finire". Non si trova sufficiente personale negli hotel e nei ristoranti: "Il problema ha due origini. Quando c'è stato il Covid moltissime persone hanno trovato posto in altri settori dove magari non c'è il peso di dovere lavorare di notte, il sabato, la domenica, nei festivi. E ora non tornano più indietro. Inoltre, ha influito molto il reddito di cittadinanza. C'è chi magari si presenta per il posto da cameriere, ma non vuole perdere il reddito di cittadinanza e chiede di lavorare in nero". Molti giovani ritengono che il lavoro non debba essere più al primo posto nella vita. E i salari nel settore non sono alti: "L'anno scorso sono mancati 250 mila addetti. Quest'anno, ci dicono le categorie, ne mancano già 50 mila. Sul fronte dei salari, insieme alla ministra del Lavoro Marina Calderone, stiamo cercando il modo di intervenire con un provvedimento di detassazione che riguardi notturni e festivi. Non peseremo sulle aziende, ma aumenteranno i salari". (segue) (Rin)