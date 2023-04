Turismo: Santanché, "no" a numero chiuso città, fermare "far west" affitti brevi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E questo - spiega la ministra - potrebbe convincere molti giovani. Poi certo ad oggi gli stipendi sono bassi anche perché alcuni, nel settore, non sono imprenditori, ma 'prenditori', non comprendono il valore della squadra. Inoltre, dobbiamo dare uno status a questi lavoratori. Pensate ai cuochi: se 20 anni fa un ragazzo diceva in famiglia che puntava a quel tipo di professione, la madre non era contenta. Oggi, dopo Master Chef e trasmissioni simili, i cuochi sono delle rockstar. Dobbiamo dare uno status anche a chi lavora in altre posizioni del settore turistico. Il turismo è il settore dove è possibile realizzare l'ascensore sociale". Santanché osserva inoltre che "sta crescendo un turismo sostenibile, anche lento, rispettoso dell'ambiente, che visita i borghi, che si sposta in bicicletta. Sta aumentando il turismo del benessere, termale, della cura della persona. Il target si sta alzando, per questo abbiamo messo a disposizione 1 miliardo e 380 milioni di euro per le strutture ricettive per ammodernare, l'efficientamento energetico, per il cambio di arredamento. Servono standard più alti". L'overtourism, l'impatto dei grandi numeri del turismo, è tornato dopo la pausa del Covid: "È un problema globale, le persone che si muovono stanno aumentando in maniera esponenziale. E le località da visitare in Europa sono più o meno sempre le stesse. Penso alle città d'arte, ad esempio, a Roma, Venezia, Firenze, ma non solo. Si è sempre pensato al numero di teste per dare i dati del turismo, oggi dobbiamo pensare invece alla spesa media di ogni visitatore. E su questo i nostri numeri sono più bassi di altri paesi europei. Ecco perché dico che bisogna alzare l'asticella, lo standard dei servizi. Personalmente non trovo che il numero chiuso possa essere una soluzione per salvaguardare le città d'arte", conclude Santanché. (Rin)