Canada-Ucraina: primo ministro Shmyhal in visita a Ottawa

- Il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, è giunto oggi in Canada in visita ufficiale. E' quanto affermato dallo stesso Shmyhal in un messaggio su Telegram. Il premier ha aggiunto che sono previsti incontri con l'omologo canadese, Justin Trudeau, e la vice premier, Chrystia Freeland. Questa settimana il capo del governo ucraino visiterà anche gli Stati Uniti. Shmyhal terrà una serie di incontri con rappresentanti statunitensi e parteciperà agli Spring Meetings tenuti dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale a Washington. "Stiamo preparando nuovi accordi per rafforzare la sostenibilità macrofinanziaria ed economica del nostro Stato", ha affermato il primo ministro ucraino. (Kiev)