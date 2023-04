Russia: drone precipitato all’aeroporto di Belgorod a 35 chilometri da confine con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un drone di origine sconosciuta è caduto sul territorio dell'aeroporto russo di Shukhov, a 35 chilometri dal confine con l'Ucraina. Come ha affermato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" un rappresentante dei servizi di emergenza locali, non vi sarebbero feriti. "Nel pomeriggio è caduto un drone, la recinzione dell'aeroporto è stata leggermente danneggiata", ha detto la fonte di "Ria Novosti", aggiungendo che le indagini sono in corso per stabilire i dettagli dell'accaduto. (Rum)