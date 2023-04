Governo: Mulé (FI), basta professioni di fede verso Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Giorgio Mulè inizia l'intervista alla "Stampa" con una premessa: "Siamo in periodo pasquale, per cui le professioni di fede in questo momento devono essere concentrate solo in una direzione: Berlusconi si ristabilisce e tornerà a essere il leone che abbiamo sempre conosciuto". Il vicepresidente della Camera, di Forza Italia, accusato di essere una voce stonata all'interno della maggioranza, aggiunge: "Tutte le altre professioni di fede, come ad esempio la fedeltà al governo Meloni sono dissonanti". "Il nostro appoggio esiste già, - osserva il vicepresidente - è inutile ripeterlo in continuazione. Non è mai venuto meno. Il grande equivoco è aver confuso posizioni che non sono identitarie, ma rispondono a un mandato elettorale preciso, che Forza Italia ha messo sul tavolo: pensioni, lavoro e giustizia. Ma nulla che mettesse in discussione il governo" Poi immagina Forza Italia nei prossimi mesi: "Me la immagino dotata di maturità, che troverà nel confronto e nell'adesione ai propri valori la ragion d'essere all'interno del governo". (segue) (Rin)