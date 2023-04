Politica: Bonelli (Verdi), non siamo forti per una questione culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi non sono forti in Italia per una “questione culturale”. È quanto dichiarato da Angelo Bonelli, coportavoce degli ecologisti con Eleonora Evi, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. In particolare, Bonelli ha sottolineato che in Italia “viviamo in una cultura del perdono, forse ha qualcosa a che fare con il cattolicesimo: diamo sempre per scontato che tutto sarà perdonato”, anche una gestione incurante dell'ambiente. Al riguardo, il coportavoce dei Verdi ha raccontato che, una volta, tentò di spiegare a un parlamentare tedesco il termine “condono edilizio”, affermando che molti in Italia hanno costruito senza permessi e senza riguardo né per la natura né per i regolamenti, perché certi della sanatoria degli abusi edilizi da parte del governo. Chi come i Verdi si oppone a questa cultura viene visto come un freno. “È proprio complicato essere ecologisti in Italia”, ha infine evidenziato Bonelli. (Geb)