Scozia: fonti stampa, Snp si rifiuta di sospendere marito ex premier Sturgeon dopo il suo arresto

- Il Partito nazionale scozzese (Snp) si rifiuta di sospendere Peter Murrell, marito dell'ex premier Nicola Sturgeon, dopo il suo arresto. Fonti dell’Snp consultate dal quotidiano "The Telegraph" hanno sottolineato che la sospensione di Murrell dal partito non è avvenuta perché questi non è stato accusato formalmente ed è un membro "ordinario" dopo le dimissioni da un ruolo dirigenziale il mese scorso. Murrell era stato preso in custodia lo scorso mercoledì dalla polizia in relazione a un'indagine sulle finanze dell’Snp e rilasciato dopo 11 ore di interrogatorio, in attesa di ulteriori indagini. (Rel)