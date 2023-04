Germania: consumo gas diminuito del 21 per cento nel 2022, elettricità -12 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di gas in Germania è diminuito nel 2022 del 21 per cento su base annua, mentre per quello di elettricità si è registrata nello stesso periodo una contrazione del 12 per cento. È quanto comunicato dal portale di comparazione “Check 24”, come riferisce il gruppo editoriale Rnd. Il direttore di “Check 24”, Steffen Suttner, ha dichiarato: “A causa del forte aumento del prezzo del gas, i consumatori sono stati particolarmente parsimoniosi nello scorso anno”. In particolare, il consumo medio di questa fonte di energia è sceso a circa 15.400 chilowattora per famiglia. A risparmiare gas sono state soprattutto le città-Stato di Berlino, Amburgo e Brema, con la capitale della Germania in testa (11 mila chilowattora).(Geb)