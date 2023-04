Regno Unito: leader laborista critica moglie premier Sunak per scappatoia fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia del primo ministro britannico, Rishi Sunak, è sotto accusa da parte del Partito laborista per aver sfruttato una scappatoia fiscale. In particolare, come riporta il quotidiano "The Telegraph", Keir Starmer ha criticato la moglie del premier, Akshata Murthy, per aver utilizzato lo status di non domiciliata per ridurre al minimo le tasse da pagare. I laboristi hanno utilizzato la questione in un manifesto politico con cui hanno segnalato la loro promessa di congelare le tasse comunali in vista delle elezioni amministrative del prossimo mese. (Rel)