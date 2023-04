Moldova: Igor Dodon torna alla guida del Partito socialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Igor Dodon è stato eletto alla carica di segretario esecutivo del Partito socialista della Moldova (Psrm). Lo riferisce la formazione con un comunicato. Il segretario esecutivo del Psrm Vlad Batrincea ha proposto modifiche alla composizione nominale del comitato esecutivo - l'organo di governo collegiale del partito. Nell'ottobre 2021, Igor Dodon ha annunciato che avrebbe rinunciato al suo mandato di deputato e affidato la guida del Psrm a un organo collegiale. Il politico ha sostenuto il suo allontanamento per il fatto che non voleva essere legato all'agenda parlamentare e che il suo ruolo di leader dell'opposizione sarà molto più attivo al di fuori del Parlamento. Inoltre, Dodon ha affermato di voler dimostrare di non nascondersi dietro l'immunità parlamentare, viste le cause in corso contro di lui. Al Congresso del Psrm del dicembre 2021, è stato deciso di abolire la carica di presidente del Partito socialista e che la formazione dovrebbe essere guidata da un comitato politico esecutivo, che comprenderà diverse persone. (Rob)