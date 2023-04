Tunisia: l’Fmi fisserà una nuova data per studiare il fascicolo sul prestito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) fisserà una nuova data per lo studio del fascicolo tunisino per un finanziamento di 1,9 miliardi di dollari da parte del suo consiglio di amministrazione, in consultazione con le autorità tunisine. Lo ha dichiarato a Washington la portavoce dell'Fmi, Wafa Omar, all'agenzia di stampa ufficiale tunisina "Tap" a margine degli incontri di primavera 2023 dell’Fmi e del Gruppo della Banca mondiale, in corso fino al 16 aprile. "Il Fondo rimane impegnato in Tunisia durante gli incontri di primavera", ha detto la portavoce. "Le autorità tunisine hanno compiuto progressi nell'attuazione del programma di riforma economica che hanno stabilito", ha aggiunto, sottolineando che il successo del programma di riforma richiede il coinvolgimento di vari attori del Paese, oltre al sostegno dei partner per lo sviluppo. Lo scorso dicembre, il fascicolo relativo alla Tunisia era scomparso dall'ordine del giorno del Comitato esecutivo dell’Fmi. Il Paese nordafricano aveva stretto un "accordo personale" per ottenere un prestito di 1,9 miliardi di dollari, fondamentale per tenere a galla l'economia tunisina in difficoltà. (segue) (Tut)