Tunisia: l’Fmi fisserà una nuova data per studiare il fascicolo sul prestito (2)

- Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, lo scorso 6 aprile, ha definito inaccettabili i dettami imposti alla Tunisia dall’esterno, che rischiano di provocare un ulteriore impoverimento del Paese. I giornalisti hanno chiesto a Saied se firmerà o meno l’accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per il maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari. Per il presidente tunisino esiste un’alternativa, ovvero “contare su noi stessi”. “La pace civile non è una cosa semplice", ha poi affermato Saied, aggiungendo: "Vogliamo che il mondo rispetti la volontà del popolo tunisino”. Intanto, il debito estero della Tunisia è aumentato a tal punto da assorbire quasi l’85 per cento delle entrate derivanti dal turismo e dalle rimesse dei tunisini residenti all’estero, che costituiscono la maggiore fonte di valuta straniera per il Paese, riducendone la riserva. È quanto emerge dalla nota quotidiana sugli indicatori finanziari e monetari della Banca centrale tunisina, riportata da “Tunisie Numerique”. Secondo il documento, il debito estero della Tunisia è di 2.450 milioni di dinari (circa 738 milioni di euro) ed è pari al 244 per cento delle entrate del settore turistico, che ammontano complessivamente a 1.004,2 milioni di dinari (302 milioni di euro). Le rimesse dei tunisini all’estero, invece, in leggero aumento negli ultimi due anni, sono stimate in 1.889,3 milioni di dinari (569 milioni di euro). (Tut)