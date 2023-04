Imprese: Folgiero (Fincantieri), proiettarsi nel futuro con navi più digitali e green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fincantieri deve farsi forte delle proprie radici e proiettarsi nel futuro, evolvendosi in direzione del digitale e del verde facendo leva sui nostri tre business: navi da crociera, navi militari e navi da lavoro. Si tratta di tre linee di attività — spiega Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri al "Corriere della Sera" — che “devono lavorare insieme, alimentandosi a vicenda". "L'altro elemento di cambiamento - aggiunge - riguarda la disciplina finanziaria e il governo dei costi. Il fatto di essere bravi si deve vedere, oltre che dalla qualità delle navi che costruiamo, dall'entità della posizione finanziaria netta e degli utili". Il 2022 segna 324 milioni di perdite, frutto di una serie di svalutazioni. "In questo momento era necessario fare una review strategica delle commesse. Il primo motivo è dovuto al forte aumento dei costi delle materie prime. L'altra ragione è correlata al business delle infrastrutture, dove operiamo attraverso Fincantieri Infrastrutture, che ha avuto una performance negativa: circa 150 milioni di perdite su 300 milioni di fatturato". La costruzione di navi per il settore eolico offshore evidenzia nel 2022 un aumento del ricavi del 64 per cento: "Quell'attività - osserva l'amministratore delegato - fa capo a Yard, un'azienda leader nelle navi da lavoro nel settore oil and gas. Fincantieri l'ha acquisita anni fa a valori molto alti, poi sono seguite due crisi nel mercato oil and gas offshore con effetti sui conti di chi, come noi, costruisce le navi. L'azienda si è risollevata con l'eolico offshore e nel piano stimiamo che i ricavi tocchino 1,4 miliardi, ossia quanto Yard registrava prima della crisi". (segue) (Rin)