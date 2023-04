Imprese: Folgiero (Fincantieri), proiettarsi nel futuro con navi più digitali e green (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno il gruppo ha chiuso con 88 navi in portafoglio, nuovi ordinativi a quota 5,3 miliardi e 10 navi consegnate: "Il 2022 è stato un anno di transizione, di revisione delle commesse, durante il quale abbiamo predisposto il nuovo piano. Ma è stato anche un anno con molte più acquisizioni del passato. Le aziende che lavorano a commessa hanno bioritmi dilatati, per dirsi sane dovrebbero acquisire almeno quello che producono, perciò il fatto di avere registrato 5,3 miliardi di commesse è una buona notizia". Nel piano industriale tra gli obiettivi figura la leadership tecnologica sulla nave digitale e verde: "La nave digitale e verde si traduce nell'obiettivo di soddisfare nostri armatori che oggi, per quanto riguarda la regolamentazione delle emissioni, sono sotto sottoposti a soglie normative sempre più stringenti. Alcune soluzioni sono già state introdotte sulle nostre navi e abbassano le emissioni del 30 per cento, attraverso un sistema che genera grandi bolle d'aria e migliora la fluidodinamica della nave, riducendo l'attrito e i consumi". Fincantieri si regge su tre gambe: navi da crociera, navi militari e navi da lavoro: "La vera sfida - osserva Folgiero - è gestirli tutti e tre affinché si rafforzino l'uno con l'altro. Il più difficile resta quello dove la competizione e più spinta: le navi da crociera". Quanto alla joint venture Orizzonte Sistemi Navali tra Fincantieri e Leonardo: "Il progetto rappresenta il modo più corretto per operare insieme a Leonardo fondendo le nostre rispettive competenze. Oggi ci sono le condizioni per farlo nel migliore dei modi", conclude Folgiero. (Rin)