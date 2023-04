Moldova: presidente Sandu, i cittadini hanno scelto la via dell’integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha convocato l'Assemblea nazionale il 21 maggio. "Diciamo al mondo intero che i cittadini del nostro Stato hanno scelto la strada dell'integrazione europea", ha detto Sandu in un discorso ai cittadini. A questo proposito, il capo dello Stato ha invitato tutti i cittadini e i partiti politici che hanno visioni europeiste ad aderire e partecipare alla seduta parlamentare. "Facciamo sentire la nostra voce, la voce del nostro popolo", ha dichiarato la presidente. La reazione arriva in risposta alle precedenti proteste organizzate dalle forze filorusse, sostenute dal politico Ilan Sor. "Un gruppo di ladri, pagati con soldi sporchi, ha deciso di bloccare la nostra via europea, la nostra strada verso la pace e la prosperità. Gli stessi personaggi hanno tenuto la Moldova bloccata nella povertà e nella corruzione, e ora la attaccano avvelenando le anime del nostro popolo, attraverso conflitti e divisioni. Lo stesso denaro sporco corrompe varie persone pur di non permettere che la giustizia venga ripulita. Sembrerebbe, da un lato, che questi gruppi che vogliono rubare la nostra libertà, che vogliono bloccare il nostro futuro, che vogliono distruggere la nostra pace e buona intesa, gridino più forte della voce della gente. L'Europa ci guarda. Il mondo intero ci sta guardando", ha affermato il capo dello Stato. "Vi esorto a manifestare, come popolo, la chiara decisione di far parte della famiglia europea, fondata sul rispetto, sulla stabilità e sulla collaborazione economica. Vi esorto a dimostrare che l'unico padrone di questa terra è il popolo della Moldova. Vi esorto a spiegare a coloro che hanno ancora dubbi che le decisioni riguardanti il futuro della Moldova vengono prese in Moldova”, ha affermato il capo dello Stato. “È giunto il momento per i moldavi di dimostrare che siamo un popolo determinato, un popolo che possiede la propria casa, un popolo che può difendere la propria democrazia, pace e comunità a testa alta. Penso che sia giunto il momento per chi ci guarda, sia da est che da ovest, di vedere che, nei momenti decisivi per il nostro destino, siamo uniti e coraggiosi", ha aggiunto Sandu. (Rob)