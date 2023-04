© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine russe hanno arrestato un uomo sospettato di alto tradimento nell'isola di Sakhalin. Come ha riferito l'ufficio stampa del dipartimento locale del Servizio federale per la sicurezza della Russia (Fsb), il detenuto intendeva dirigersi in Ucraina per combattere dalla parte di Kiev. (Rum)